Путин сообщил о планах продлить дорогу М12 до Челябинска 

Российский президент Владимир Путин сообщил о планах продлить дорогу М12 Москва — Казань до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска.

Об этом глава государства сказал в ходе совещания по развитию дорожного строительства.

Он отметил, что крупнейшим проектом в дорожной сфере сегодня является создание трассы М12 Москва — Казань с выходом на Казахстан в рамках коридора Европа — Западный Китай.

«Как мы и договаривались, на востоке дорога будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска», — цитирует его ТАСС.

Глава государства попросил доложить, как продвигается данная работа и каковы перспективные планы по выходу на сибирские регионы.

Ранее «Реальное время» сообщало, что с начала строительства восьмого этапа трассы М12 в Татарстане произвели работы на сумму 40,2 млрд рублей. Всего на эти цели выделили 168,2 млрд рублей.