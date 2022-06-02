Путин сообщил о планах продлить дорогу М12 до Челябинска
- РИА Новости
Об этом глава государства сказал в ходе совещания по развитию дорожного строительства.
Он отметил, что крупнейшим проектом в дорожной сфере сегодня является создание трассы М12 Москва — Казань с выходом на Казахстан в рамках коридора Европа — Западный Китай.
«Как мы и договаривались, на востоке дорога будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска», — цитирует его ТАСС.
Глава государства попросил доложить, как продвигается данная работа и каковы перспективные планы по выходу на сибирские регионы.
Ранее «Реальное время» сообщало, что с начала строительства восьмого этапа трассы М12 в Татарстане произвели работы на сумму 40,2 млрд рублей. Всего на эти цели выделили 168,2 млрд рублей.