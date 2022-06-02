Путин сообщил о планах продлить дорогу М12 до Челябинска 

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Российский президент Владимир Путин сообщил о планах продлить дорогу М12 Москва — Казань до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска.
Путин сообщил о планах продлить дорогу М12 до Челябинска 
  • РИА Новости

Об этом глава государства сказал в ходе совещания по развитию дорожного строительства.

Он отметил, что крупнейшим проектом в дорожной сфере сегодня является создание трассы М12 Москва — Казань с выходом на Казахстан в рамках коридора Европа — Западный Китай.

«Как мы и договаривались, на востоке дорога будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска», — цитирует его ТАСС.

Глава государства попросил доложить, как продвигается данная работа и каковы перспективные планы по выходу на сибирские регионы.

Ранее «Реальное время» сообщало, что с начала строительства восьмого этапа трассы М12 в Татарстане произвели работы на сумму 40,2 млрд рублей. Всего на эти цели выделили 168,2 млрд рублей.

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