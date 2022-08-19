Первый замглавы МЧС Чуприян отметил нехватку отечественного оборудования и комплектующих

Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян заявил о нехватке отечественного оборудования, комплектующих, а также сырья для изготовления средств личной защиты пожарных и спасателей.

Как пишет РИА Новости, об этом он сказал, выступая на пленарном заседании Международного пожарно-спасательного конгресса.

«Отдельным вопросом на повестке являются средства индивидуальной защиты пожарных и спасателей. Так, для основной массы российских предприятий проблемой на сегодняшний день является отсутствие в стране достаточного количества исходного сырья. А доля иностранных комплектующих для производства средств защиты для пожарных составляет 100%. При производстве корпусов касок и шлемов используется пластик исключительно иностранного производства», — заметил Чуприян.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщили, что Министерство промышленности и торговли России разрабатывает новую модель импортозамещения в промышленности, предполагающую перевод ряда отраслей в «квазиплан».

Также президент России Владимир Путин высказался о проблемах с замещением иностранной техники при постройке судов. По его словам, это скажется на сроках и затратах при постройке судов.