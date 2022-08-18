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Путин высказался о проблемах с замещением иностранной техники при постройке судов в России

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Президент России Владимир Путин высказался о проблемах с замещением иностранной техники при постройке судов.

Как он отметил в ходе совещания по развитию судостроительной отрасли, замещение иностранной техники скажется на сроках и затратах при постройке судов.

«Отмечу, что замещение иностранной техники и комплектующих в производстве рыболовных, да и других гражданских судов, может повлиять на параметры уже запущенных проектов. Это очевидно. Я имею в виду сроки и затраты на перепроектирование, что крайне важно для заказчиков судов, для бизнеса», — цитирует его РИА Новости.

При этом он отметил, что необходимо приложить все усилия, чтобы, несмотря на возникающие сложности, все проекты были выполнены качественно и в срок.

«Я обращаю внимание всех коллег, прежде всего, конечно, правительства и, конечно, предприятий судостроения. Нужно сделать всё, чтобы обеспечить выполнение производственных программ, свести к минимуму (ясно, что всё свести к минимуму невозможно), но свести к минимуму влияние текущих негативных факторов, а также избежать их повторения в будущем», — сказал Путин.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре по случаю 86-летия со дня основания судостроительного завода заложили корвет «Быстрый», который строят для Тихоокеанского флота.

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