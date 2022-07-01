На Амурском судостроительном заводе заложили корвет «Быстрый»

В Комсомольске-на-Амуре по случаю 86-летия со дня основания судостроительного завода заложили корвет «Быстрый», который строят для Тихоокеанского флота.

Об этом сообщает transsibinfo.ru.

Это третий корабль проекта 20385. Он отличается многофункциональностью и способен поражать надводные и подводные цели.

Предполагается, что «Быстрый» вступит в строй в июле 2025 года в День Военно-морского флота России.

Как ранее сообщил телеканал «Звезда», в рамках учений на Камчатке боевые пловцы Тихоокеанского флота (ТОФ) обнаружили условных диверсантов в пункте базирования кораблей.