На Амурском судостроительном заводе заложили корвет «Быстрый»
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Об этом сообщает transsibinfo.ru.
Это третий корабль проекта 20385. Он отличается многофункциональностью и способен поражать надводные и подводные цели.
Предполагается, что «Быстрый» вступит в строй в июле 2025 года в День Военно-морского флота России.
Как ранее сообщил телеканал «Звезда», в рамках учений на Камчатке боевые пловцы Тихоокеанского флота (ТОФ) обнаружили условных диверсантов в пункте базирования кораблей.