Более 60% жителей России стремятся внимательнее следить за здоровьем зубов

Совместное исследование СБЕР ЕАПТЕКА и медиахолдинга Rambler&Co показало, что 64% жителей России стремятся внимательнее следить за здоровьем своих зубов.

Результаты исследования опубликовала «Газета.Ru».

Также выяснилось, что о красивой улыбке мечтают 75% россиян, а добиться идеального состояния зубов в 41% случаев мешает кариес.

Каждого пятого респондента беспокоят проблемы с эмалью, у 18% — рецессия десны (уменьшение мягких тканей над зубом).

Реже всего опрошенные россияне сталкиваются с пародонтозом и воспалением дёсен.

Ранее телеканал «360» передавал, что медучреждения Московской области получили ещё 4753 единицы лёгкого оборудования.