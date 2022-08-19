Более 60% жителей России стремятся внимательнее следить за здоровьем зубов
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Результаты исследования опубликовала «Газета.Ru».
Также выяснилось, что о красивой улыбке мечтают 75% россиян, а добиться идеального состояния зубов в 41% случаев мешает кариес.
Каждого пятого респондента беспокоят проблемы с эмалью, у 18% — рецессия десны (уменьшение мягких тканей над зубом).
Реже всего опрошенные россияне сталкиваются с пародонтозом и воспалением дёсен.
Ранее телеканал «360» передавал, что медучреждения Московской области получили ещё 4753 единицы лёгкого оборудования.