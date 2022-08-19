Россиянам старше 30 лет напомнили о важности регулярных медобследований

Соучредитель сети частных клиник «Поликлиника.ру» Александр Грот заявил, что людям старше 30 лет рекомендуется проходить медицинские чекапы каждый год.

«Возможности медицины за последние годы существенно увеличились, многие серьёзные болезни поддаются лечению и позволяют сохранить человеку полноценное качество жизни. Всё это возможно при одном условии — ранней постановке диагноза. Именно это основная задача профилактических осмотров — чекапов», — отметил Грот в беседе с РИАМО.

Здоровье является главной ценностью, это должно быть базовым постулатом современного человека, подчеркнул он.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в разговоре с НСН рассказал, что более 1 млн различных медицинских манипуляций провели в павильонах «Здоровая Москва» за время их работы с начала мая.