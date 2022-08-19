Россиянам старше 30 лет напомнили о важности регулярных медобследований
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«Возможности медицины за последние годы существенно увеличились, многие серьёзные болезни поддаются лечению и позволяют сохранить человеку полноценное качество жизни. Всё это возможно при одном условии — ранней постановке диагноза. Именно это основная задача профилактических осмотров — чекапов», — отметил Грот в беседе с РИАМО.
Здоровье является главной ценностью, это должно быть базовым постулатом современного человека, подчеркнул он.
Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в разговоре с НСН рассказал, что более 1 млн различных медицинских манипуляций провели в павильонах «Здоровая Москва» за время их работы с начала мая.