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Садовод Туманов посоветовал выращивать на даче мелиссу и мяту

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Председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал, что многие ароматные травы для приготовления чая можно вырастить на дачном участке самостоятельно.
Садовод Туманов посоветовал выращивать на даче мелиссу и мяту
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

К наиболее популярным культурам можно отнести мелиссу и мяту, сообщил эксперт в интервью Пятому каналу.

Также популярностью пользуется шалфей. Он содержит много витаминов и антиоксидантов, стимулирует заживление ран и снимает воспаление.

Лаванда — ещё одно растение, которое можно вырастить самостоятельно. Чай из лаванды помогает при стрессе, успокаивая и снимая усталость.

В ряду целебных растений эксперт также упомянул ромашку, зверобой, иван-чай и цикорий.

Ранее Андрей Туманов в эфире «Радио 1» рассказал о ядовитых растениях на дачном участке.

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