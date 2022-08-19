Садовод Туманов посоветовал выращивать на даче мелиссу и мяту
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К наиболее популярным культурам можно отнести мелиссу и мяту, сообщил эксперт в интервью Пятому каналу.
Также популярностью пользуется шалфей. Он содержит много витаминов и антиоксидантов, стимулирует заживление ран и снимает воспаление.
Лаванда — ещё одно растение, которое можно вырастить самостоятельно. Чай из лаванды помогает при стрессе, успокаивая и снимая усталость.
В ряду целебных растений эксперт также упомянул ромашку, зверобой, иван-чай и цикорий.
Ранее Андрей Туманов в эфире «Радио 1» рассказал о ядовитых растениях на дачном участке.