В России 40% удостоверяемых нотариусами сделок относится к купле-продаже жилья

За семь месяцев 2022 года в России было нотариально удостоверено более 700 тыс. договоров и соглашений, 40% из них касается купли-продажи жилья. Об этом RT рассказали в Федеральной нотариальной палате (ФНП).

На втором месте с 12% расположились нотариальные договорённости относительно семейных отношений: брачные договоры, соглашения о разделе имущества супругов и об уплате алиментов, рассказали в ФНП.

Каждый десятый удостоверенный нотариусом договор (или соглашение) в этом году касался вопросов отчуждения долей в уставном капитале ООО.

Всего из 700 тыс. нотариально удостоверенных договоров и соглашений 18% пришлось на Москву и Санкт-Петербург. В пятёрку также вошли Московская область, Краснодарский край и Ростовская область.

Ранее нотариус Александр Сагин назвал распространённые схемы мошенничества при продаже недвижимости.