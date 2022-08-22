В России 40% удостоверяемых нотариусами сделок относится к купле-продаже жилья
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На втором месте с 12% расположились нотариальные договорённости относительно семейных отношений: брачные договоры, соглашения о разделе имущества супругов и об уплате алиментов, рассказали в ФНП.
Каждый десятый удостоверенный нотариусом договор (или соглашение) в этом году касался вопросов отчуждения долей в уставном капитале ООО.
Всего из 700 тыс. нотариально удостоверенных договоров и соглашений 18% пришлось на Москву и Санкт-Петербург. В пятёрку также вошли Московская область, Краснодарский край и Ростовская область.
Ранее нотариус Александр Сагин назвал распространённые схемы мошенничества при продаже недвижимости.