Нотариус Сагин назвал распространённые схемы мошенничества при продаже недвижимости

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Член правления Московской городской нотариальной палаты Александр Сагин рассказал о двух наиболее распространённых схемах мошенничества при продаже недвижимости.
Нотариус Сагин назвал распространённые схемы мошенничества при продаже недвижимости
  • Gettyimages.ru

В первом случае злоумышленники предлагают подписать договор о продаже жилья за меньшую цену для ухода от налогов, а впоследствии выплачивают ему меньшую сумму, рассказал «Известиям» Сагин.

По другой схеме мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают владельцу квартиры о необходимости её продажи для поиска злоумышленников.

Ранее генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков в беседе с НСН рассказал о распространённых мошеннических схемах. 

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