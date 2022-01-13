Нотариус Сагин назвал распространённые схемы мошенничества при продаже недвижимости

Член правления Московской городской нотариальной палаты Александр Сагин рассказал о двух наиболее распространённых схемах мошенничества при продаже недвижимости.

В первом случае злоумышленники предлагают подписать договор о продаже жилья за меньшую цену для ухода от налогов, а впоследствии выплачивают ему меньшую сумму, рассказал «Известиям» Сагин.

По другой схеме мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают владельцу квартиры о необходимости её продажи для поиска злоумышленников.

Ранее генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков в беседе с НСН рассказал о распространённых мошеннических схемах.