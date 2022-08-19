военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Учитель Ямбург напомнил о необходимости развивать у детей способность концентрироваться перед школой

Короткая ссылка
Заслуженный учитель России, академик РАО и директор московской школы № 109 Евгений Ямбург рассказал, как подготовить ребёнка к первому классу.
Учитель Ямбург напомнил о необходимости развивать у детей способность концентрироваться перед школой
  • Gettyimages.ru
  • © Sydney Bourne

В разговоре с Пятым каналом он отметил, что родителям перед отправкой ребёнка в школу нужно уделить внимание его психологической, интеллектуальной и физической подготовке.

Необходимо развивать у детей способность концентрироваться, завершать начатые дела, контролировать чувства и эмоции, отметил специалист. 

«В первом классе у ребёнка должны быть развиты мелкая моторика и монологическая речь. Эти навыки, например, развивают чтение, заучивание наизусть стихотворений и игра на пианино», — добавил Ямбург.

Также в рамках интеллектуальной подготовки будущего первоклассника нужно развивать способность к логическому мышлению, заключил он.

Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить