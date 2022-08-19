Учитель Ямбург напомнил о необходимости развивать у детей способность концентрироваться перед школой

Заслуженный учитель России, академик РАО и директор московской школы № 109 Евгений Ямбург рассказал, как подготовить ребёнка к первому классу.

В разговоре с Пятым каналом он отметил, что родителям перед отправкой ребёнка в школу нужно уделить внимание его психологической, интеллектуальной и физической подготовке.

Необходимо развивать у детей способность концентрироваться, завершать начатые дела, контролировать чувства и эмоции, отметил специалист.

«В первом классе у ребёнка должны быть развиты мелкая моторика и монологическая речь. Эти навыки, например, развивают чтение, заучивание наизусть стихотворений и игра на пианино», — добавил Ямбург.

Также в рамках интеллектуальной подготовки будущего первоклассника нужно развивать способность к логическому мышлению, заключил он.

Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.