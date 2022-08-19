Аналитики отметили рост спроса на специалистов по ремонту техники в России
- Gettyimages.ru
- © bymuratdeniz
«В условиях санкций на производственных предприятиях вырос спрос на «синие воротнички», на людей, которые умеют ремонтировать разное оборудование. Умение собирать нечто новое из старого — это один из супертрендов», — поделилась она в интервью радио Sputnik.
Зарплата специалиста, способного качественно отремонтировать то или иное оборудование, не отличается от доходов офисных работников, отметила эксперт.
Ранее, как сообщала НСН, в службе занятости Москвы рассказали о работе по трудоустройству женщин с детьми.