Аналитики отметили рост спроса на специалистов по ремонту техники в России

Эксперт по рынку труда компании HeadHunter Наталья Данина рассказала о новом тренде на российском рынке труда, когда на фоне санкций, приведших к ограничению поставок разного рода оборудования и электроники, вырос спрос на специалистов по ремонту техники.

«В условиях санкций на производственных предприятиях вырос спрос на «синие воротнички», на людей, которые умеют ремонтировать разное оборудование. Умение собирать нечто новое из старого — это один из супертрендов», — поделилась она в интервью радио Sputnik.

Зарплата специалиста, способного качественно отремонтировать то или иное оборудование, не отличается от доходов офисных работников, отметила эксперт.

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