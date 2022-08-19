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Аналитики отметили рост спроса на специалистов по ремонту техники в России

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Эксперт по рынку труда компании HeadHunter Наталья Данина рассказала о новом тренде на российском рынке труда, когда на фоне санкций, приведших к ограничению поставок разного рода оборудования и электроники, вырос спрос на специалистов по ремонту техники.
Аналитики отметили рост спроса на специалистов по ремонту техники в России
  • Gettyimages.ru
  • © bymuratdeniz

«В условиях санкций на производственных предприятиях вырос спрос на «синие воротнички», на людей, которые умеют ремонтировать разное оборудование. Умение собирать нечто новое из старого — это один из супертрендов», — поделилась она в интервью радио Sputnik.

Зарплата специалиста, способного качественно отремонтировать то или иное оборудование, не отличается от доходов офисных работников, отметила эксперт.

Ранее, как сообщала НСН, в службе занятости Москвы рассказали о работе по трудоустройству женщин с детьми.

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