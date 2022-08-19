Депутат Госдумы Вадим Белоусов объявлен в розыск

МВД России объявило в розыск депутата Госдумы Вадима Белоусова, приговорённого к десяти годам колонии по делу о взятке.

Информация содержится в базе данных ведомства.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — передаёт РИА Новости ответ на запрос.

2 августа Московский городской суд признал Вадима Белоусова виновным по делу о взятке в размере 3,25 млрд рублей.

Его должны были взять под стражу в зале суда, но он не пришёл на оглашение приговора.

По версии следствия, с 2010 по 2014 год Вадим Белоусов и Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание общего покровительства деятельности входящих в него предприятий.