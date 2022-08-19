Депутат Госдумы Вадим Белоусов объявлен в розыск
Информация содержится в базе данных ведомства.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — передаёт РИА Новости ответ на запрос.
2 августа Московский городской суд признал Вадима Белоусова виновным по делу о взятке в размере 3,25 млрд рублей.
Его должны были взять под стражу в зале суда, но он не пришёл на оглашение приговора.
По версии следствия, с 2010 по 2014 год Вадим Белоусов и Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание общего покровительства деятельности входящих в него предприятий.