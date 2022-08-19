В Госдуме предложили запретить в аэропортах и самолётах объявления на английском

Зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин планирует представить в правительство законопроект, который предлагает заменить объявления и надписи на английском языке в аэропортах и самолётах на русские аналоги.

Об этом пишет «Парламентская газета».

По словам Марданшина, обилие англоязычных надписей является странным, особенно в условиях сложившейся внешнеполитической обстановки.

«Особенно неясным видится обилие англицизмов на внутренних рейсах, где летают в подавляющем большинстве наши соотечественники», — сказал парламентарий.

Помимо визуальных обозначений Марданшин намерен запретить английский и в звуковых объявлениях — о прибытии рейсов, открытии и закрытии регистрации, проходе на посадку.

Оформить инициативу в виде законопроекта и внести её на рассмотрение он намерен уже этой осенью.

Ранее «Известия» сообщали, что Минтранс России разрабатывает поправки в законодательство, которые позволят авиакомпаниям переставлять запчасти с одних самолётов на другие в целях поддержания исправности авиапарка.