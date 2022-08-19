Академик Илькаев предложил вернуть российским ВМФ тактическое ядерное оружие

Российскому флоту необходимо вернуть тактическое ядерное оружие, заявил почётный научный руководитель Саровского ядерного центра академик Радий Илькаев.

Он отметил, что Россия является великой морской державой и должна иметь соответствующий флот.

«Но чтобы построить такой флот, нужно лет 100, это очень дорого. А пока нужно защищать доступными способами — вернуть тактическое ядерное оружие, оно же лежит на складах», — цитирует РИА Новости Илькаева.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре по случаю 86-летия со дня основания судостроительного завода заложили корвет «Быстрый», который строят для Тихоокеанского флота.