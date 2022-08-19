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Академик Илькаев предложил вернуть российским ВМФ тактическое ядерное оружие

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Российскому флоту необходимо вернуть тактическое ядерное оружие, заявил почётный научный руководитель Саровского ядерного центра академик Радий Илькаев.

Он отметил, что Россия является великой морской державой и должна иметь соответствующий флот.

«Но чтобы построить такой флот, нужно лет 100, это очень дорого. А пока нужно защищать доступными способами — вернуть тактическое ядерное оружие, оно же лежит на складах», — цитирует РИА Новости Илькаева.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре по случаю 86-летия со дня основания судостроительного завода заложили корвет «Быстрый», который строят для Тихоокеанского флота.

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