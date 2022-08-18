военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Гастроэнтеролог Яковлева рассказала, как выбрать качественную капусту

Короткая ссылка
Гастроэнтеролог, гепатолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Александра Яковлева рассказала, как выбрать качественную капусту.
Гастроэнтеролог Яковлева рассказала, как выбрать качественную капусту
  • Gettyimages.ru
  • © Diana Miller

«При выборе капусты стоит обращать внимание на состояние наружных листьев и черенка. Они не должны быть засохшими или пожухлыми. Чёрные пятна, отметины или трещины могут говорить о том, что кочан заражён грибком, а слишком толстые листья у основания кочана — о переизбытке нитратов», — заявила Яковлева в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, кочан не должен быть слишком старым или слишком недозрелым.

Как отметила Яковлева, если у капусты срезано много верхних листьев, то, скорее всего, на прилавке она лежит уже давно.

Ранее вирусолог и инфекционист Николай Малышев в интервью Nation News рассказал, как правильно подготовить организм к сезону ОРВИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить