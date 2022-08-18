Гастроэнтеролог Яковлева рассказала, как выбрать качественную капусту

Гастроэнтеролог, гепатолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Александра Яковлева рассказала, как выбрать качественную капусту.

«При выборе капусты стоит обращать внимание на состояние наружных листьев и черенка. Они не должны быть засохшими или пожухлыми. Чёрные пятна, отметины или трещины могут говорить о том, что кочан заражён грибком, а слишком толстые листья у основания кочана — о переизбытке нитратов», — заявила Яковлева в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, кочан не должен быть слишком старым или слишком недозрелым.

Как отметила Яковлева, если у капусты срезано много верхних листьев, то, скорее всего, на прилавке она лежит уже давно.

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