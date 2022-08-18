Роспотребнадзор не выявил превышений нормы загрязняющих веществ в воздухе в Москве
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.
«Для оценки возможности причинения вреда здоровью москвичей 18 августа организован и проведён внеочередной отбор проб атмосферного воздуха... на содержание веществ (диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, сажа, взвешенные частицы РМ10, мелкодисперсные взвешенные вещества РМ2,5), свойственных процессу горения. Превышений гигиенических нормативов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявлено», — говорится в сообщении.
Ранее, как сообщал телеканал «Звезда», метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что смог продержится в Москве в течение полутора-двух суток.