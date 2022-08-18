Метеоролог Тишковец рассказал, сколько в Москве продлится смог

Метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что смог продержится в Москве в течение полутора-двух суток.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Что касается прогнозов, то такая конфигурация изобара воздушного потока с юго-восточным выносом воздушных масс и частиц продуктов горения сохранится в ближайшие 36—48 часов, то есть полтора-два дня, до, я думаю, ночи с субботы на воскресенье», — рассказал Тишковец.

Он также добавил, что запах гари в столице останется, если проблема с пожарами в Рязанской области не будет решена.

Запах гари второй день ощущается в ряде районов Москвы.