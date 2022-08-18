Терапевт Звонков посоветовал использовать мокрую медицинскую маску для защиты от смога

Врач-терапевт Андрей Звонков посоветовал использовать мокрую медицинскую маску для защиты от мелких частиц дыма от лесных пожаров.

«Также поможет достаточное питьё, желательно минерализованное, а не просто вода какая-то. Но и не стоит перестараться в этом деле, потому что избыток солей тоже не полезен», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, отреагировать на смог могут только особо чувствительные люди — пациенты, страдающие бронхиальной астмой.

«Они почувствуют эту гарь, на них это скажется, но надо просто принимать лекарственные препараты», — добавил Звонков.

Ранее, как сообщал телеканал «Звезда», метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что смог продержится в Москве в течение полутора-двух суток.