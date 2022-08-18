В поликлиники и больницы Москвы поставили более 10 тысяч единиц оборудования с начала года
Об этом сообщает НСН.
«Городские медицинские организации не испытывают какого-либо дефицита оборудования. Только с начала года столичные стационары и поликлиники получили свыше 10 тыс. единиц техники. Из них 176 единиц — «тяжёлое» диагностическое оборудование для проведения высокоточных исследований: КТ, МРТ, маммографы, рентген-аппараты типов C- и U-дуга и многое другое», — рассказала Ракова.
По её словам, технику обновляют в плановом порядке.
«Кроме того, новейшим оборудованием оснащаем городские поликлиники и новые корпуса стационаров после проведения в них капитального ремонта, а также все новые построенные медицинские объекты», — добавила Ракова.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Москве на месте бывших промзон построят не менее 13 поликлиник.