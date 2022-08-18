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В поликлиники и больницы Москвы поставили более 10 тысяч единиц оборудования с начала года

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В поликлиники и больницы Москвы поставили более 10 тыс. единиц оборудования с начала 2022 года, заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В поликлиники и больницы Москвы поставили более 10 тысяч единиц оборудования с начала года

Об этом сообщает НСН.

«Городские медицинские организации не испытывают какого-либо дефицита оборудования. Только с начала года столичные стационары и поликлиники получили свыше 10 тыс. единиц техники. Из них 176 единиц — «тяжёлое» диагностическое оборудование для проведения высокоточных исследований: КТ, МРТ, маммографы, рентген-аппараты типов C- и U-дуга и многое другое», — рассказала Ракова.

По её словам, технику обновляют в плановом порядке.

«Кроме того, новейшим оборудованием оснащаем городские поликлиники и новые корпуса стационаров после проведения в них капитального ремонта, а также все новые построенные медицинские объекты», — добавила Ракова.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Москве на месте бывших промзон построят не менее 13 поликлиник.

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