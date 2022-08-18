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Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за жары

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В Комплексе городского хозяйства столицы заявили, что все службы Москвы работают в усиленном режиме из-за экстремальной жары в городе.
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за жары
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, экстремальная жара сохранится в московском регионе в ближайшие десять дней.

«Все без исключения городские службы переведены на усиленный режим работы. Для недопущения возгораний увеличено число патрулирований парковых, лесопарковых и особо охраняемых природных территорий, с отдыхающими проводятся профилактические беседы о правилах пожарной безопасности и недопустимости разведения огня», — цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Уточняется, что также усилен контроль пожарной безопасности на объектах жизнеобеспечения города.

Ранее Гидрометцентр России продлил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве до 18:00 18 августа.

Терапевт Ирина Ярцева в беседе с Nation News рассказала, что в жару важно не выходить на улицу с 11:00 до 16:00.

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