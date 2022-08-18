Врач Маневич посоветовал не использовать беруши каждую ночь
- Gettyimages.ru
- © AnthonyRosenberg
«Наибольший вред причиняют уху механические воздействия, которые агрессивно сдирают с нежной кожи защитный слой, вырабатываемый серными железами. Если беруши мягкие, силиконовые, специально подобраны для слухового прохода и не повреждают этот защитный слой, то серьёзного вреда они не причинят», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, лучше не использовать беруши каждую ночь, поскольку уши должны «дышать».
Как считает Маневич, без особой необходимости берушами лучше вообще не пользоваться.
Ранее вирусолог и инфекционист Николай Малышев в интервью Nation News рассказал, как правильно подготовить организм к сезону ОРВИ.