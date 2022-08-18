Врач Маневич посоветовал не использовать беруши каждую ночь

Врач высшей категории, оториноларинголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маневич посоветовал не использовать беруши каждую ночь.

«Наибольший вред причиняют уху механические воздействия, которые агрессивно сдирают с нежной кожи защитный слой, вырабатываемый серными железами. Если беруши мягкие, силиконовые, специально подобраны для слухового прохода и не повреждают этот защитный слой, то серьёзного вреда они не причинят», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, лучше не использовать беруши каждую ночь, поскольку уши должны «дышать».

Как считает Маневич, без особой необходимости берушами лучше вообще не пользоваться.

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