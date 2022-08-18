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Врач Маневич посоветовал не использовать беруши каждую ночь

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Врач высшей категории, оториноларинголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маневич посоветовал не использовать беруши каждую ночь.
Врач Маневич посоветовал не использовать беруши каждую ночь
  • Gettyimages.ru
  • © AnthonyRosenberg

«Наибольший вред причиняют уху механические воздействия, которые агрессивно сдирают с нежной кожи защитный слой, вырабатываемый серными железами. Если беруши мягкие, силиконовые, специально подобраны для слухового прохода и не повреждают этот защитный слой, то серьёзного вреда они не причинят», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, лучше не использовать беруши каждую ночь, поскольку уши должны «дышать».

Как считает Маневич, без особой необходимости берушами лучше вообще не пользоваться.

Ранее вирусолог и инфекционист Николай Малышев в интервью Nation News рассказал, как правильно подготовить организм к сезону ОРВИ.

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