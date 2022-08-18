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Пульмонолог Бабак объяснил, почему дым в Москве нельзя назвать смогом

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Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова Сергей Бабак рассказал, что дым, который установился в Москве из-за пожаров в Рязанской области, нельзя назвать смогом.
Пульмонолог Бабак объяснил, почему дым в Москве нельзя назвать смогом
  • Gettyimages.ru
  • © Mordolff

«Когда количество твёрдых частиц в взвеси превышает определённую концентрацию, это называют словом «смог». Он всегда ядовит, потому что обилие частиц может плохо влиять на лёгочный аппарат человека. В Москве сейчас смога нет. Город заволокло дымом. Например, когда на участке жгут костёр, то есть только запах, но опасности этот дым не несёт. Точно так же и в Москве. Дым несёт в сторону города, но опасности для человеческого организма он не представляет», — объяснил Бабак в беседе с «Известиями».

По словам врача, сейчас концентрация веществ в дыму не превышает предельно допустимые, вызывающие смерть или поражение. Но уязвимым группам населения, например людям с хроническими лёгочными заболеваниями: бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью лёгких, хроническим бронхитом, необходимо следить за своим самочувствием.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец рассказал телеканалу «Звезда», что смог продержится в Москве в течение полутора-двух суток.

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