В Ставропольском крае выявили 391 случай коронавируса за сутки

В Ставропольском крае выявили 391 случай коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на управление Роспотребнадзора.

Больше всего заболевших — в Ставрополе (122 жителя), а также в Ессентуках и Минераловодском горокруге.

Тем временем официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова прокомментировала ситуацию с введением масочного режима в ряде организаций, передаёт inkazan.ru.

По её словам, во время заседания Совета безопасности все чиновники были в масках.

«Вы видите, что растёт заболеваемость не только в Татарстане, но и на федеральном уровне», — добавила Галимова.

Ранее Юрий Конев, врач-кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.