В Волгоградской области зафиксировали 243 случая COVID-19 за сутки

В Волгоградской области зафиксировали 243 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Госпитализированы 52 жителя. В настоящее время от коронавируса в регионе лечатся 4,3 тыс. пациентов, большинство — амбулаторно.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге для пациентов с COVID-19 развернули 520 коек в трёх медучреждениях, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета здравоохранения.

Работу начал госпиталь-трансформер Клинической больницы святителя Луки. Также оборудованы места для 113 пациентов в корпусе-трансформере Городской больницы святого Георгия. На данный момент в городе развёрнуто 2712 коек.

Ранее Юрий Конев, врач-кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.