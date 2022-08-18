В Приморье подтвердили 485 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
С начала пандемии в регионе заболели более 183 тыс. человек.
В целом в России за минувшие 24 часа выявили 35 809 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».
Ранее Юрий Конев, врач-кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.