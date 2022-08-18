В Приморье подтвердили 485 случаев COVID-19 за сутки

В Приморском крае подтвердили 485 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 468 жителей.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

С начала пандемии в регионе заболели более 183 тыс. человек.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 35 809 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее Юрий Конев, врач-кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.