В Пермском крае зарегистрировали 670 случаев COVID-19 за сутки

В Пермском крае зарегистрировали 670 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 50 жителей.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболел 379 281 человек.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге выявили 3845 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передают «Невские новости» со ссылкой на региональный оперативный штаб. Выписаны 3077 жителей.

Общее число заболевших в городе достигло 1 604 337, выздоровевших — 1 539 847.

Ранее врач-кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.