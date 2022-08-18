В Удмуртии выявили 197 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 197 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 122 жителя.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В поликлиниках наблюдаются 1876 пациентов, в ковид-центрах — более 70.

Общее число вакцинированных в республике достигло 700 653. Завершили иммунизацию 560 933 жителя. Ревакцинировались 195 763 человека, передаёт udm-info.ru.

Ранее врач-кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.