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В Удмуртии выявили 197 случаев COVID-19 за сутки

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В Удмуртии выявили 197 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 122 жителя.
В Удмуртии выявили 197 случаев COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Brookes

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В поликлиниках наблюдаются 1876 пациентов, в ковид-центрах — более 70.

Общее число вакцинированных в республике достигло 700 653. Завершили иммунизацию 560 933 жителя. Ревакцинировались 195 763 человека, передаёт udm-info.ru.

Ранее врач-кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.

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