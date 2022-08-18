Врач Тимаков дал рекомендации по защите от воздействия смога

Врач-инфекционист, педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков рассказал, как защитить себя и детей от воздействия смога.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» врач посоветовал найти помещение, где меньше ощущается дым и запах, и постараться исключить влияние хотя бы одного утяжеляющего состояние фактора.

Также Тимаков порекомендовал уменьшить количество смога в помещении, где вы находитесь, — например, с помощью сплит-системы, которая очищает воздух. Если её нет, можно купить обычную марлю в магазине, намочить её и повесить на окна.

Детей необходимо ополаскивать водой для снижения риска возникновения кожных реакций.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали «Известиям», что из-за смога и запаха гари в Москве специалисты производят забор воздуха во всех административных округах.