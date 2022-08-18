ТАСС: Минтруд прогнозирует пик роста напряжённости на рынке труда в начале 2023 года

Министерство труда и социальной защиты России с учётом изменения ситуации с занятостью прогнозирует пик роста напряжённости на рынке труда на конец 2022 — начало 2023 года.

Как пишет ТАСС, об этом говорится в проекте распоряжения правительства.

«Учитывая динамику изменения ситуации с занятостью населения, Минтруд России прогнозирует смещение пика роста напряжённости на рынке труда на конец 2022 года — начало 2023 года», — отмечается в документе.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников дал прогноз по ситуации с безработицей в России осенью. По его словам, в этот период безработица отойдёт от минимальных значений.

При этом он отметил, что ситуация контролируемая.