ТАСС: Минтруд прогнозирует пик роста напряжённости на рынке труда в начале 2023 года
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Как пишет ТАСС, об этом говорится в проекте распоряжения правительства.
«Учитывая динамику изменения ситуации с занятостью населения, Минтруд России прогнозирует смещение пика роста напряжённости на рынке труда на конец 2022 года — начало 2023 года», — отмечается в документе.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников дал прогноз по ситуации с безработицей в России осенью. По его словам, в этот период безработица отойдёт от минимальных значений.
При этом он отметил, что ситуация контролируемая.