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Глава Минэкономразвития Решетников: безработица осенью отойдёт от минимальных значений

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Глава Минэкономразвития Максим Решетников дал прогноз по ситуации с безработицей в России осенью.
Глава Минэкономразвития Решетников: безработица осенью отойдёт от минимальных значений
  • РИА Новости

«У нас действительно второй месяц подряд по стране безработица держится на рекордно низких значениях — 3,9%. В то же время по ряду отраслей, по ряду предприятий мы видим, что есть рост неполной занятости — такие индикаторы, за которыми нужно внимательно смотреть. Думаем, что осенью мы, к сожалению, отойдём от этих рекордно низких значений», — приводит его слова ТАСС.

При этом он отметил, что ситуация контролируемая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что по итогам первого полугодия 2022 года уровень безработицы в регионе составил 0,6%.

По его словам, низкий уровень безработицы делает Подмосковье привлекательным для новых жителей регионом.

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