В Подмосковье заявили об очень низком уровне безработицы

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что по итогам первого полугодия 2022 года уровень безработицы в регионе составил 0,6%.

Об это информирует телеканал «360».

По словам Воробьёва, низкий уровень безработицы делает Подмосковье привлекательным для новых жителей регионом.

«Люди ищут работу, что называется, по душе, плюс чтобы она была высокооплачиваемой. Поэтому мы заинтересованы в высокотехнологичных инвестициях, которые априори сразу дают компетентным людям хороший доход», — добавил губернатор.

Ранее в беседе с «Радио 1» вице-президент Гильдии риелторов Московской области Александр Саяпин прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости в Подмосковье.