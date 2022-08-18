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Следователи возбудили дело по факту массового отравления детей в лагере во Владивостоке

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Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления 24 детей в лагере «Юнга» во Владивостоке. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

По информации следствия, 24 ребёнка госпитализировали с признаками пищевого отравления из лагеря Юнга» в бухте Лазурной во Владивостоке.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Челябинской области прокуратура проверит оздоровительный лагерь «Еланчик» после того, как там отравились дети.

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