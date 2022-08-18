«Известия»: магазины в России начали искать покупателей просроченных товаров

Крупная торговая сеть «Магнит» планирует продавать просроченные продукты производителям кормов и удобрений. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документы ритейлера.

Отмечается, что «Магнит» планирует к 2025 году вдвое сократить объём пищевых отходов с помощью оптимизации закупок, переработки товаров и продажи просроченных продуктов.

«Мы начали поиск покупателей на продукты питания, которые утратили свои потребительские свойства: выбраны партнёры и заключаются договоры», — приводит издание сообщение ритейлера.

В «Магните» намерены протестировать продажу просроченных товаров компаниям, которые производят корма и удобрения.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина высказалась о сроках годности кефира.

По её словам, кефир, которому больше трёх дней, не стоит пить людям с обострениями заболевания ЖКТ, например, при гастрите или панкреатите.