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В Татарстане в 2022 году в первый класс пойдут более 55 тысяч детей

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В Татарстане в 2022 году в первый класс пойдут 55 299 детей.
В Татарстане в 2022 году в первый класс пойдут более 55 тысяч детей
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на прогнозные данные регионального Минобрнауки.

Всего обучение в новом учебном году начнут 490 829 учащихся.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге закончился основной этап приёмной кампании в колледжи и техникумы, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В 2022 году в петербургских учебных заведениях среднего звена на 7% больше бюджетных мест — более 23,6 тыс. Всего абитуриенты подали 47,5 тыс. заявлений.

Ранее сообщалось, что всероссийская акция «Спасибо, учитель!» будет проходить с 17 по 31 августа.

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