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Всероссийская акция «Спасибо, учитель!» пройдёт с 17 по 31 августа

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Всероссийская акция «Спасибо, учитель!» будет проходить с 17 по 31 августа.
Всероссийская акция «Спасибо, учитель!» пройдёт с 17 по 31 августа
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу Российского движения детей и молодёжи.

В преддверии нового учебного года представители движения вручат педагогам цветы и поздравительные открытки.

Акцию поддержали 79 регионов, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Чечня, Тульская область.

Ранее заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на школьную форму.

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