Всероссийская акция «Спасибо, учитель!» пройдёт с 17 по 31 августа

Всероссийская акция «Спасибо, учитель!» будет проходить с 17 по 31 августа.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу Российского движения детей и молодёжи.

В преддверии нового учебного года представители движения вручат педагогам цветы и поздравительные открытки.

Акцию поддержали 79 регионов, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Чечня, Тульская область.

Ранее заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на школьную форму.