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В Оренбургской области зарегистрировали 167 случаев коронавируса за сутки

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В Оренбургской области зарегистрировали 167 случаев коронавируса за последние сутки.
В Оренбургской области зарегистрировали 167 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 220 245. Выздоровели 214 223 человека, в том числе 122 — за минувшие 24 часа.

Тем временем власти Ямало-Ненецкого автономного округа прокомментировали ситуацию с COVID-19 в регионе.

«Не хочу, чтобы расслаблялись, но факт: если будет какая-то большая проблема, будем вводить снова ограничения», — цитирует «Ямал 1» губернатора Дмитрия Артюхова.

Глава региона выразил надежду, что ситуация будет стабильной.

Ранее врач — кардиолог, геронтолог, гериатр доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.

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