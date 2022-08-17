В Ленинградском зоопарке прокомментировали кражу ящерицы акантозавра
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Ранее стало известно, что мужчина украл редкую ящерицу рода акантозавр Натальи из Ленинградского зоопарка, в результате чего животное погибло.
По словам Ситниковой, ящерица жила в зоопарке на протяжении нескольких лет.
«Для нас все наши животные ценны и важны, и ящерицу жалко, конечно. Комментировать поступок этих людей я не буду, так как не вижу в этом смысла», — передаёт её слова ИА «Невские новости».
Ранее в Мосприроде рассказали о росте популяции редких прытких ящериц в парке «Кузьминки-Люблино».