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В Ленинградском зоопарке прокомментировали кражу ящерицы акантозавра

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Начальник отдела по связям с общественностью Ленинградского зоопарка Елена Ситникова прокомментировала кражу и гибель редкой ящерицы рода акантозавр Натальи.
В Ленинградском зоопарке прокомментировали кражу ящерицы акантозавра
  • Gettyimages.ru

Ранее стало известно, что мужчина украл редкую ящерицу рода акантозавр Натальи из Ленинградского зоопарка, в результате чего животное погибло.

По словам Ситниковой, ящерица жила в зоопарке на протяжении нескольких лет.

«Для нас все наши животные ценны и важны, и ящерицу жалко, конечно. Комментировать поступок этих людей я не буду, так как не вижу в этом смысла», — передаёт её слова ИА «Невские новости».

Ранее в Мосприроде рассказали о росте популяции редких прытких ящериц в парке «Кузьминки-Люблино».

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