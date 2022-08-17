Редкую ящерицу — акантозавра Натальи — украли из Ленинградского зоопарка

Мужчина украл редкую ящерицу рода акантозавр Натальи из Ленинградского зоопарка, в результате животное погибло. Об этом сообщило РИА Новости.

Как рассказала представитель зоопарка, пропажу ящерицы обнаружили в минувшую пятницу.

«Как видно на записях камер видеонаблюдения, неизвестный мужчина открыл террариум, вытащил акантозавтра и положил его в сумку», — заявила она.

По её словам, украденная ящерица относится к роду акантозавр Натальи (Acanthosaura nataliae). Длина ящерицы составляет около 25 см.

Как сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу зоопарка, «было сразу же написано заявление, как только мы поняли, что произошла кража».

«Мы сейчас проводим проверку и на будущее будем стараться, чтобы такого не повторялось», — заявили в пресс-службе.

По данным регионального ГУ МВД, подозреваемого в краже животного задержали, акантозавр погиб.

По предварительной информации, в момент кражи мужчина был в нетрезвом состоянии, он планировал подарить рептилию супруге.

«Саму пропажу полицейские нашли под окнами квартиры задержанного. С его слов, ящерица выпала из окна на 12-м этаже и погибла», — заявили в МВД.

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