В Мосприроде рассказали о росте популяции редких ящериц в парке «Кузьминки-Люблино»

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В Мосприроде рассказали о росте популяции редких прытких ящериц в парке «Кузьминки-Люблино».
В Мосприроде рассказали о росте популяции редких ящериц в парке «Кузьминки-Люблино»
  • © Мосприрода

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Данный вид пресмыкающихся занесён в Красную книгу Москвы под первой категорией.

«Прыткие ящерицы — это вид небольших пресмыкающихся разной окраски: они бывают коричневыми, зелёными или серыми. Зелёные чаще самцы, а молодые самки — коричневые. Длина этих ящериц вместе с хвостом достигает в среднем 25 см, самых крупных особей — 35 см. Причем 60% длины приходится на хвост», — рассказали в ведомстве.

По мнению специалистов, на рост популяции могло повлиять сухое жаркое лето в последние два года, а также снижение числа посетителей из-за антиковидных ограничений.

Ранее kp.ru сообщал, что Центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы принял в июле 28 новых питомцев.

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