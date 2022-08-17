Подмосковье стало лидером ЦФО по производству джемов и желе по итогам II квартала 2022 года
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Об этом информирует телеканал «360».
Отмечается, что в регионе за первые шесть месяцев текущего года произвели 13% от общероссийского объёма данных продуктов.
«В общей сложности в регионе произведено более 43 тыс. т соответствующих продуктов», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
Как ранее передавало агентство «Крыминформ», министр сельского хозяйства Крыма Юрий Мигаль заявил, что аграрии полуострова намолотили свыше 1,6 млн т зерна.