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Подмосковье стало лидером ЦФО по производству джемов и желе по итогам II квартала 2022 года

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Московская область заняла лидирующую позицию в Центральном федеральном округе по производству джема, фруктового желе, пюре и фруктовых паст по итогам II квартала 2022 года.
Подмосковье стало лидером ЦФО по производству джемов и желе по итогам II квартала 2022 года
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует телеканал «360».

Отмечается, что в регионе за первые шесть месяцев текущего года произвели 13% от общероссийского объёма данных продуктов.

«В общей сложности в регионе произведено более 43 тыс. т соответствующих продуктов», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Как ранее передавало агентство «Крыминформ», министр сельского хозяйства Крыма Юрий Мигаль заявил, что аграрии полуострова намолотили свыше 1,6 млн т зерна.

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