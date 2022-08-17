военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Москве выдали льготных ипотечных кредитов на 37,9 млрд рублей в июле

Короткая ссылка
В июле 2022 года управление Росреестра по Москве зарегистрировало 8083 договора ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках, что на 18,66% больше по сравнению с июнем.
В Москве выдали льготных ипотечных кредитов на 37,9 млрд рублей в июле
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«Москва сохраняет лидирующую позицию по выданным льготным кредитам среди регионов России. Так, на долю Москвы в июле 2022 года пришлось 33,1% от общего объёма выданных таких кредитов», — заявил Ефимов.

В июле в столице выдали льготных ипотечных ссуд на 37,9 млрд рублей, что на 51,7% превышает показатели июня.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить