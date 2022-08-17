В Москве выдали льготных ипотечных кредитов на 37,9 млрд рублей в июле
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
«Москва сохраняет лидирующую позицию по выданным льготным кредитам среди регионов России. Так, на долю Москвы в июле 2022 года пришлось 33,1% от общего объёма выданных таких кредитов», — заявил Ефимов.
В июле в столице выдали льготных ипотечных ссуд на 37,9 млрд рублей, что на 51,7% превышает показатели июня.
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