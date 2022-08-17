В Москве выдали льготных ипотечных кредитов на 37,9 млрд рублей в июле

В июле 2022 года управление Росреестра по Москве зарегистрировало 8083 договора ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках, что на 18,66% больше по сравнению с июнем.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«Москва сохраняет лидирующую позицию по выданным льготным кредитам среди регионов России. Так, на долю Москвы в июле 2022 года пришлось 33,1% от общего объёма выданных таких кредитов», — заявил Ефимов.

В июле в столице выдали льготных ипотечных ссуд на 37,9 млрд рублей, что на 51,7% превышает показатели июня.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.