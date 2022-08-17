В Забайкальском крае выявили 147 случаев коронавируса за сутки

В Забайкальском крае выявили 147 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 171 161. Вылечились 167 652 человека.

Тем временем губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что региональные власти готовы к борьбе с COVID-19, передаёт URA.RU.

«Мы готовы, конечно же, значительно лучше, чем в прошлые разы. Купили компьютерные томографы, готовы и с точки зрения обеспеченности кислородом и так далее», — сказал он на встрече с представителями СМИ.

Ранее врач — кардиолог, геронтолог, гериатр доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.