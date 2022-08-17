Мужчина избил трёх сотрудников хирургического отделения в больнице в Подмосковье
- РИА Новости
Об этом заявила начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Татьяна Петрова.
Во вторник в дежурную часть полиции поступила информация, что в больницу на шоссе Энтузиастов в Балашихе ворвался мужчина, который нанёс телесные повреждения трём сотрудникам хирургического отделения, сообщило РИА Новости.
Полицейские установили личность подозреваемого, им оказался местный житель 1987 года рождения.
Мужчину доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Правонарушителя отпустили под подписку о невыезде.
В марте 2021 года в Курской области возбудили дело по факту убийства медсестры.