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Мужчина избил трёх сотрудников хирургического отделения в больнице в Подмосковье

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Мужчина избил трёх сотрудников хирургического отделения в больнице в Балашихе Московской области, в отношении него возбудили уголовное дело.
Мужчина избил трёх сотрудников хирургического отделения в больнице в Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом заявила начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Татьяна Петрова.

Во вторник в дежурную часть полиции поступила информация, что в больницу на шоссе Энтузиастов в Балашихе ворвался мужчина, который нанёс телесные повреждения трём сотрудникам хирургического отделения, сообщило РИА Новости.

Полицейские установили личность подозреваемого, им оказался местный житель 1987 года рождения.

Мужчину доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Правонарушителя отпустили под подписку о невыезде.

В марте 2021 года в Курской области возбудили дело по факту убийства медсестры.

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