В Курской области возбуждено дело по факту убийства медсестры

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Тело 21-летней медсестры со следами удушения обнаружили в районной больнице в городе Фатеже Курской области.
В Курской области возбуждено дело по факту убийства медсестры
  • РИА Новости

В убийстве девушки подозревают врача этой же больницы, сообщает kp.ru.

Согласно сообщению пресс-службы Золотухинского межрайонного отдела следственного управления Следственного комитета по Курской области, мужчина ночью повздорил с сотрудницей, жестоко избил её, а после задушил.

На данный момент подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи работают над установлением всех обстоятельств преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.

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