В Курской области возбуждено дело по факту убийства медсестры
- РИА Новости
В убийстве девушки подозревают врача этой же больницы, сообщает kp.ru.
Согласно сообщению пресс-службы Золотухинского межрайонного отдела следственного управления Следственного комитета по Курской области, мужчина ночью повздорил с сотрудницей, жестоко избил её, а после задушил.
На данный момент подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Следователи работают над установлением всех обстоятельств преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.