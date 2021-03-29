В Курской области возбуждено дело по факту убийства медсестры

Тело 21-летней медсестры со следами удушения обнаружили в районной больнице в городе Фатеже Курской области.

В убийстве девушки подозревают врача этой же больницы, сообщает kp.ru.

Согласно сообщению пресс-службы Золотухинского межрайонного отдела следственного управления Следственного комитета по Курской области, мужчина ночью повздорил с сотрудницей, жестоко избил её, а после задушил.

На данный момент подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи работают над установлением всех обстоятельств преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.