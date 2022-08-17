В Кировской области зафиксировали 63 случая COVID-19 за сутки

В Кировской области зафиксировали 63 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на сайт регионального управления Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 153 760. Вылечились 146 862 жителя.

Также стало известно, что власти Тюменской области призвали жителей вакцинироваться, передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на региональный Департамент здравоохранения. В ведомстве отметили, что для сохранения иммунитета нужно вакцинироваться либо ревакцинироваться через шесть месяцев после первичной вакцинации или заболевания.

Сделать прививку можно в 53 стационарных пунктах, а также в мобильных пунктах региона.

Ранее врач — кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.