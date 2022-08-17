Шеф-повар Филимонов рассказал, чем отличается хорошо приготовленная пицца от плохой

Бренд-шеф сервиса доставки TVOЯ Pizza delivery Владимир Филимонов рассказал, как отличить хорошо приготовленную пиццу из доставки от некачественно приготовленной.

В беседе с «Газета.Ru» эксперт посоветовал прежде всего выбирать сервисы, предоставляющие быструю доставку.

«Если доставка занимает большое количество времени, то вероятность насладиться вкусной пиццей снижается. Самое худшее — есть размякшее тесто с засохшей корочкой», — отметил Филимонов.

Кроме того, по словам шеф-повара, пицца, приготовленная из дорогих продуктов, всегда будет вкуснее, чем та, которую приготовили из менее качественных ингредиентов.

Также, подчеркнул Филимонов, все составляющие в пицце должны гармонировать между собой.

В заключении шеф-повар рассказал, что качественная пицца из доставки всегда должна быть горячей.

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