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Шеф-повар Филимонов рассказал, чем отличается хорошо приготовленная пицца от плохой

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Бренд-шеф сервиса доставки TVOЯ Pizza delivery Владимир Филимонов рассказал, как отличить хорошо приготовленную пиццу из доставки от некачественно приготовленной.
Шеф-повар Филимонов рассказал, чем отличается хорошо приготовленная пицца от плохой
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Газета.Ru» эксперт посоветовал прежде всего выбирать сервисы, предоставляющие быструю доставку.

«Если доставка занимает большое количество времени, то вероятность насладиться вкусной пиццей снижается. Самое худшее — есть размякшее тесто с засохшей корочкой», — отметил Филимонов.

Кроме того, по словам шеф-повара, пицца, приготовленная из дорогих продуктов, всегда будет вкуснее, чем та, которую приготовили из менее качественных ингредиентов.

Также, подчеркнул Филимонов, все составляющие в пицце должны гармонировать между собой.

В заключении шеф-повар рассказал, что качественная пицца из доставки всегда должна быть горячей.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News рассказала, как избавиться от неправильных пищевых привычек и чем заменить вредную еду.

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