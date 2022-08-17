Соревнования по триатлону и фестиваль спорта пройдут 19—21 августа в Крылатском

Соревнования по триатлону и фестиваль спорта ФТР & Ironstar Krylatskoe — 2022 пройдут 19—21 августа в Крылатском.

Среди участников — спортсмены из 121 города России, в том числе профессиональные атлеты.

Программа включает заплыв на открытой воде, женские и детские забеги, а также соревнования по триатлону на олимпийской дистанции (1,5 км — плавание, 40 км — велогонка и 10 км — бег) и суперспринт в формате эстафеты.

Как заявила президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу, данный старт — отличная возможность для любителей триатлона и молодых спортсменов показать своё мастерство и выступить на одной площадке с ведущими российскими атлетами, так как именно здесь состоится этап Всероссийской спартакиады по триатлону.

«Я очень рада тому, что Федерация триатлона России проводит эти соревнования совместно с профессиональной командой организаторов Ironstar, что гарантирует, что и участники, и зрители мероприятия увидят всю красоту, динамику и эмоции нашего вида спорта», — отметила она.

Ранее сообщалось, что в Тверской области состоялись соревнования по триатлону.