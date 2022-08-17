Дерматолог Галлямова оценила риск заболеть после примерки одежды из секонд-хенда

Врач-дерматолог доктор медицинских наук Юлия Галлямова рассказала, может ли одежда из секонд-хенда быть опасной для здоровья.

В таких магазинах есть риск заболеть, например, чесоткой, но только при определённых условиях, объяснила специалист в разговоре с «Москвой 24».

«Это возможно, если одежда не обработана. Или если до человека её кто-то мерил и он сразу же примеряет вещь после заражённого», — сказала Галлямова.

По тем же причинам есть опасность педикулёза, различных гнойничковых заболеваний. Вероятность этого невелика, но она есть, уверена специалист.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что за первые шесть месяцев 2022 года выпуск одежды московскими швейными цехами вырос в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.