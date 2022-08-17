военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Юрист оценил предложение наделить детей-сирот правом наследования имущества опекуна

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Заслуженный юрист России Иван Соловьёв прокомментировал в беседе с RT предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова наделить детей под опекой правом наследования.
Юрист оценил предложение наделить детей-сирот правом наследования имущества опекуна
  • Gettyimages.ru

«Предложение о включении детей, находящихся под опекой, в перечень наследников по закону можно поддержать, поскольку это может создать для них дополнительные гарантии материальной и финансовой поддержки», — считает юрист.

По мнению Соловьёва, такую возможность «можно было бы предусмотреть для безвозмездного опекунства», которое, как правило, устанавливают близкие родственники (например, бабушки и дедушки, тети и дяди) в случае лишения кровных отца и матери родительских прав.

«В остальных случаях имеются иные гражданско-правовые механизмы для возмездного опекуна выразить свою волю по передаче всего или части своего имущества ребёнку, находящемуся под его опекой, например договор дарения», — добавил он.

Ранее в России предложили наделить детей-сирот правом наследования имущества опекуна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить