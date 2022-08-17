Юрист оценил предложение наделить детей-сирот правом наследования имущества опекуна
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«Предложение о включении детей, находящихся под опекой, в перечень наследников по закону можно поддержать, поскольку это может создать для них дополнительные гарантии материальной и финансовой поддержки», — считает юрист.
По мнению Соловьёва, такую возможность «можно было бы предусмотреть для безвозмездного опекунства», которое, как правило, устанавливают близкие родственники (например, бабушки и дедушки, тети и дяди) в случае лишения кровных отца и матери родительских прав.
«В остальных случаях имеются иные гражданско-правовые механизмы для возмездного опекуна выразить свою волю по передаче всего или части своего имущества ребёнку, находящемуся под его опекой, например договор дарения», — добавил он.
Ранее в России предложили наделить детей-сирот правом наследования имущества опекуна.