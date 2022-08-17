Трихолог Абрамов дал советы по уходу за пострадавшими от солнца волосами

Врач-дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов предостерёг от ошибок при уходе за повреждёнными и тусклыми волосами после пляжного отдыха.

«Чего бы я не стал делать, так это красить волосы в другой цвет. Завивать или выпрямлять волосы тоже не следует какое-то время после отпуска. Дело в том, что все эти процедуры влияют на ствол волоса, его фактуру, и получается только хуже. Отложить процедуры надо хотя бы на месяц или полтора», — посоветовал врач в эфире радио Sputnik.

Пострадавшим от воздействия солнца и морской воды волосам нужен грамотный уход: нейтральный шампунь и сравнительно частое мытьё, а также восстанавливающие маски три-четыре раза с интервалом в 10—14 дней, порекомендовал Абрамов.

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